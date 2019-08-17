Galatasaray'da istifa: Yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden ayrıldı
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Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hasan Şaş, Süper Lig'de dün oynanan Yukatel Denizlispor maçında rakip taraftarlarla tartışma yaşamıştı
Galatasaray
'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş
, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Şaş, Instagram
hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent (Şahin) kardeşime, Ümit (Davala) kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle... Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:03
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