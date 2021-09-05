Galatasaray'da kadın futbol takımı kuruldu

Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımı kurarak teknik direktörlüğe Nurcan Çelik'i getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporda kadını önceleyen bir anlayışı egemen kılmak istediklerini söyledi.

Epözdemir, iş, sanat, bürokrasi, yargı ve siyasette olduğu gibi sporda da güçlü kadının yer alması gerektiğini belirterek, "Kadını önceleyen bir yaklaşımı egemen kılmak istiyoruz. Özellikle kadının bir aktör olarak yer alması şüphesiz futbolu daha estetik bir hale getirecektir ve güzelleştirecektir. Yaklaşık 1 ay önce kadın futbol takımımızı kurduk. Nurcan Çelik ile teknik direktör olarak anlaştık. Nurcan Çelik, 2 kez kanseri yenmiş çok güçlü bir kadın. İyi bir Galatasaraylı. Aynı zamanda milli takım düzeyinde kadın futboluna hizmet etmiş birisi. Sembol olarak da önemli bir isim." diye konuştu.

Basında bir kadın futbol takımını satın aldıklarına dair haberlerin yer aldığını hatırlatan Epözdemir, şunları kaydetti:

"Biz bir takım satın almadık. Sıfırdan bir takım kurduk. Transferlerimizi yapıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonuna statünün değişmesi için bir başvuruda bulunduk. Erkek futbol takımı olarak Süper Lig'de yer alıp şampiyon olmuş kulüplerin kadın futbol takımlarının da Süper Lig'den başlamasını istedik. Federasyon da UEFA'ya sordu. Oradan gelen dönüşe göre takımımız ya Süper Lig'de ya da 2. Lig'de mücadele edecek. Bizim için kadın futbol takımının başarılı olması tabii ki önemli. Her branşta olduğu gibi burada da şampiyon olmak için mücadele edeceğiz ancak meseleye bir sosyal sorumluluk hassasiyetiyle de bakıyoruz. 'Dişi aslanlar' yakında geliyor. Takımımız kuruldu. Önümüzdeki hafta da tanıtımını yapacağız."

Küçükçekmece Belediyesi ile anlaştıklarını aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, "Küçükçekmece'de kadın futbol takımımız için bir sosyal tesis kuruyoruz. Galatasaray Kadın Futbol Takımı, müsabakalarını ve antrenmanlarını burada yapacak. Tesisleri kulübümüz inşa edecek. Diğer branşlarda olduğu gibi kadın futbolunda da şampiyon olmak için iyi bir takım kurma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.