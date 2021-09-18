Üye Girişi
Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı (1) - Son Dakika

Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı (1)

18.09.2021 14:31

Galatasaray Kulübünde yeni kurulan kadın futbol takımının tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübünde yeni kurulan kadın futbol takımının tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Kulübün 1905 yılında kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törene başkan Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu, teknik direktör Nurcan Çelik ve futbolcular katıldı.

Başkan Elmas, törende teknik direktör Nurcan Çelik'e çiçek verdi.

Organizasyonda konuşan başkan Burak Elmas, kulüp adına önemli bir hamle yapıldığını belirterek, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Ali Sami Bey ve arkadaşlarının bu ocakta kurarak dünyaya açtığı Galatasaray Spor Kulübü adına çok önemli bir hamle daha yapıyoruz. Kadın futbol takımımızı kuruyoruz. Takımımız, Türk olmayan takımları yenmek adına bu yolculuğa çıkıyor. Bütün camiamıza hayırlı olsun. Çok gururlu bir günü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyesi Başak Karaca, Galatasaray Kulübünün temellerinin lisede atıldığını aktararak, "Bugün burada olmak bizim için çok özel. 100 yılı aşkın sene önce her şey burada başlamıştı. Bugün ise kız kardeşlerimizle birlikteyiz. Bundan dolayı çok heyecanlıyız. Başarılı olacağımıza eminim. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Yine olacak." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Nurcan Çelik ise "13 yaşımda eski Galatasaraylı futbolcu Roman Kosecki'ye hayranlığımla başlayan futbol kariyerimin, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başında teknik direktör olarak devam edecek olması benim için tarifsiz duygu." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyonun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Çelik, "Uzun süredir futbolcu ve kulüp başkanı olarak futbolun içindeyim. Bugün de Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak göreve başlamak beni çok heyecanlandırıyor. Bu, benim en büyük hayallerimden biriydi. Burada olduğum için inanılmaz mutlu ve gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Maçlarını Küçükçekmece'deki Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacaklarını kaydeden Nurcan Çelik, Türkiye Futbol Federasyonunun lig statüsünü açıklamadığı için hangi ligde yer alacaklarının belli olmadığını söyledi.

Tanıtım kapsamında Galatasaray Lisesi Kız Futbol Takımı ile yapılan gösteri maçını Galatasaray, 10-1 kazandı.

Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı (1)
Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı (1)
Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı (1)
Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı (1)

Nurcan Çelik, Burak Elmas, Galatasaray, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

London School of Economics, Türkiye'nin dış politikasını analiz etti: Tüm güçlü ülkeler, onlarla anlaşmak için sıraya giriyor 15:44 London School of Economics, Türkiye'nin dış politikasını analiz etti: Tüm güçlü ülkeler, onlarla anlaşmak için sıraya giriyor Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular 14:57 Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular Kanser tedavisi gören kadın, silahla kendini vurarak canına kıydı 14:47 Kanser tedavisi gören kadın, silahla kendini vurarak canına kıydı
Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler bundan sonra HES uygulamasından bakılabilecek 14:23 Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler bundan sonra HES uygulamasından bakılabilecek Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı? 14:14 Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı? Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak 13:44 Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak
Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım 12:43 Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti 11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

Son Dakika Haberleri
15:44 London School of Economics, Türkiye'nin dış politikasını analiz etti: Tüm güçlü ülkeler, onlarla anlaşmak için sıraya giriyor
15:08 Dengesini kaybeden işçi, bakım yaptığı klimayla birlikte düştü! Yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuluşu kameralarda
15:06 Şehidin nişanlısı cenazede yürek parçaladı: Hadi canımın içi kalk
14:57 Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular
14:54 Mehmet Ali Erbil'den büyük jest! Menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti
14:46 Kanser tedavisi gören kadın, silahla kendini vurarak canına kıydı
14:35 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu
14:15 Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu
14:14 Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı?
13:27 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi
Ailesi 4 aydır kayıp 18 yaşındaki Ayşenur'u arıyor Ailesi 4 aydır kayıp 18 yaşındaki Ayşenur'u arıyor         
15:55
Dengesini kaybeden işçi, bakım yaptığı klimayla birlikte düştü! Yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuluşu kameralarda Dengesini kaybeden işçi, bakım yaptığı klimayla birlikte düştü! Yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuluşu kameralarda         
15:09
Mehmet Ali Erbil'den büyük jest! Menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti Mehmet Ali Erbil'den büyük jest! Menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti         
14:55
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar         
12:31
ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı         
11:32
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 16:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement