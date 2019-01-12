Galatasaray'da Kadın Voleybol Takımına Transfer
45 dakika önce
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Sherridan Atkinson'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray
HDI Sigorta
Kadın Voleybol Takımı, Sherridan Atkinson'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Amerika
Kolej Ligi'nde Purdue Üniversitesi forması giyen 1,98 metre boyundaki Atkinson ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan ve ABD
'de kolej sporcularına verilen "Academic All-Big Ten" ödülü bulunan Atkinson'a Galatasaray kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:46 Kaynak: AA
Kariyerini Almanya'nın Leipzig Takımında Sürdüren Atınç Nukan: Burada Mutluyum
Norveçli Oyuncu Alexander Sörloth: Galatasaray Beni İstedi Ancak Ben Gent'i Seçtim
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı Deplasmanda 3-2 Mağlup Etti
Galatasaray, Hazırlık Maçında Leipzig ile 1-1 Berabere Kaldı