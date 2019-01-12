Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Kadın Voleybol Takımına Transfer

Galatasaray'da Kadın Voleybol Takımına Transfer

45 dakika önce

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Sherridan Atkinson'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray'da Kadın Voleybol Takımına Transfer, System.String[]
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Sherridan Atkinson'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Amerika Kolej Ligi'nde Purdue Üniversitesi forması giyen 1,98 metre boyundaki Atkinson ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan ve ABD'de kolej sporcularına verilen "Academic All-Big Ten" ödülü bulunan Atkinson'a Galatasaray kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Spor
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