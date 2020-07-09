Galatasaray'da kan kaybı sürüyor - Son Dakika

Galatasaray'da kan kaybı sürüyor

Galatasaray, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından sergilediği performansla şampiyonluk yarışında havlu attı.

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Galatasaray, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından sergilediği performansla şampiyonluk yarışında havlu attı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galip gelemezken, ligin 24'üncü haftasında 1 Mart tarihindeki Gençlerbirliği galibiyetinden sonra Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalıp, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a da mağlup oldu.

Galatasaray, Süper Lig'e ara verilen 26'ncı haftada 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un sadece 3 puan gerisinde 3'üncü sıradaydı. Ancak Galatasaray, son 7 maçında toplam 17 puan kaybetti. Böylece Sarı-Kırmızılılar, 31'inci hafta itibarıyla lider Medipol Başakşehir'in 14 puan gerisine düştü.

Sarı-kırmızılılar üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ligin bitimine 3 hafta kala ikinci olup, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için eleme turu oynama şansını da yitirdi.

KALESİ DÜŞTÜ

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın pandemi süreci sonrası oynanan ilk maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ayağının kırılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray, Süper Lig'de 26'ncı hafta itibarıyla kalesinde 20 gol görürken, ligin en az gol yiyen takımıydı. Sarı-Kırmızılılar, Okan Kocuk'un oynadığı 5 maçta ise toplam 13 gol yedi. Galatasaray böylece, ligin en az gol yiyen takımı unvanını Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Sarı-Kırmızılılar, sakatlıkların, hastalıkların ve ameliyatların yaşandığı kabus gibi bir sezon geçiriyor. Başkan Mustafa Cengiz 2 büyük ameliyat geçirirken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim koronavirüse yakalandı. Falcao, Muslera, Andone, Luyindama, Marcao ve Lemina da uzun süreli sakatlıklarla takımdan ayrı kaldı.

OYUNCULAR FORMSUZ, SEZON SONU NEŞTER VAR!

Koronavirüs sürecinin ardından Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümünün performansları  beklentilerin çok uzağında kaldı. Oyuncuların saha içindeki tavırları, mücadeleden uzak görüntüleri, pandemi süreci sonrası Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk hedefinden uzaklaşmasına yol açtı. Sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı, teknik heyetin ideal kadrosunu sahaya sürmesini imkansız hale getirdi. Performansı beklentilerin altında kalan, sözleşmeleri biten oyuncularla da Galatasaray'ın sezon sonu yollarını ayırması bekleniyor.


Koronavirüs, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da kan kaybı sürüyor - Son Dakika Spor
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