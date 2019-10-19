Galatasaray'da kart itirafı!

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçın son bölümlerinde sarı kart gören ve Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşen Ömer Bayram'dan kart itirafı geldi.



Maçın ardından konuşan Ömer Bayram, "Üç sarı kartım olduğunu unuttum, talihsiz bir kart gördüm. Beşiktaş derbisini kaçıracağım için çok üzgünüm." dedi.



Ömer Bayram, Sivasspor maçının 78. dakikasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü.



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