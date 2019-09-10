Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
7 dakika önce
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda yer alan futbolcuların yanı sıra salonda çalışan Mario Lemina katılmadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda yer alan futbolcuların yanı sıra salonda çalışan Mario Lemina katılmadı.
Antrenmanın basına açık bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:15
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