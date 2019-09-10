Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
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Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

7 dakika önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda yer alan futbolcuların yanı sıra salonda çalışan Mario Lemina katılmadı.

Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda yer alan futbolcuların yanı sıra salonda çalışan Mario Lemina katılmadı.


Antrenmanın basına açık bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alan çalışması gerçekleştirildi.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:15 
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