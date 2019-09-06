Galatasaray'da kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
1 saat önce
Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:03 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa
'yı konuk edecek Galatasaray
, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde çif kale taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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