Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray'da kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da kasımpaşa hazırlıkları sürüyor, System.String[]
Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çif kale taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:03 Kaynak: DHA
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