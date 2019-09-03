Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

5 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde core aktivasyon ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde koşu ve topla çalışmalar gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Yeni transferler Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Mario Lemina antrenmana katılırken, milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Steven Nzonzi çalışmada yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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