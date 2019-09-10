Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı.

İdmanın ana bölümünde A takım ile 19 yaş altı takımı, 11'e 11 çift kale maç oynadı. A takım, yapılan çift kale maçı 4-0 kazanırken, golleri Radamel Falcao (2), Emre Mor ve Ömer Bayram kaydetti.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını 9 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kasımpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:09 Kaynak: AA
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