Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

46 dakika önce

Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunuyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Galatasaray, Kasımpaşa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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