Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
1 saat önce
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunuyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:00
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