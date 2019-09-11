Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

1 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.


Gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunuyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.


Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deniz Türüç'ten Galatasaraylıları kızdıran transfer açıklaması
Galatasaray Lisesi'ne atanan müdür, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti! Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ı icraya vermedim Fenomen Yağmur Taktaş, mesajlarını ifşa ettiği futbolcu Emre Mor ile yaşadıklarını anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:06:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]