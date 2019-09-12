Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, taktik idmanın ardından yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri yaptı.

Antrenman öncesinde Yuto Nagatomo'nun doğum günü kutlandı.