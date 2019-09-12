Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

1 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, taktik idmanın ardından yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri yaptı.

Antrenman öncesinde Yuto Nagatomo'nun doğum günü kutlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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