Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Bir süre gruplar halinde pas ve top kapma oyunları oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik çalışmayla idmanı noktaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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