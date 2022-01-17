Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda dün akşam Hatayspor karşısında ilk 11'de başlayan futbolcular, sahada ve salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Dripling-şut çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenman tamamlandı. Arda Turan ve Christian Luyindama da antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası kemik ödemi bulunan Ryan Babel, özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

(İHA)