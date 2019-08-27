Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da kayserispor hazırlıkları devam ediyor
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Galatasaray'da kayserispor hazırlıkları devam ediyor

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da kayserispor hazırlıkları devam ediyor, System.String[]
Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın sahadaki kısmında ise koşu çalışmaları gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
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