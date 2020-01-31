Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Onyekuru ve Ahmet Çalık... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Onyekuru ve Ahmet Çalık... - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Onyekuru ve Ahmet Çalık...

7 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Onyekuru ve Ahmet Çalık..., System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.


Antrenmanın taktik ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.


Tedavileri tamamlanan Ahmet Çalık ve Henry Onyekuru'nun idmanda takımla çalıştıkları, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin ise tedavilerinin ardından salonda idman yaptığı belirtildi.


Florin Andone'nin ise özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde çalıştığı kaydedildi.


Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Ahmet Çalık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:32 
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