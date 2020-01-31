Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Onyekuru ve Ahmet Çalık... - Son Dakika Spor
Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor! Onyekuru ve Ahmet Çalık...
7 saat önce
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın taktik ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Tedavileri tamamlanan Ahmet Çalık ve Henry Onyekuru'nun idmanda takımla çalıştıkları, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin ise tedavilerinin ardından salonda idman yaptığı belirtildi.
Florin Andone'nin ise özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde çalıştığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:32
Son Dakika Faruk Süren: Arda Turan transferinde, camianın benimseyip benimsemediğine bakmak lazım Emre Mor için Olympiakos devreye girdi Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı