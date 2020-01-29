Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Kumda kuvvet çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda pas ve sınırlı alanda çift kale taktik oyunu gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Sıtma hastalığını atlatan Henry Onyekuru'nun, idmanın bir bölümünde takımla çalışmalara katıldıktan sonra fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Florin Andone'nin, idmanın bir bölümünde takımla çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde yükleme çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin yanı sıra, sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilen Ahmet Çalık'ın günü tedaviyle tamamladığı ifade edildi.

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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