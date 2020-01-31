Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktik ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Tedavileri tamamlanan Ahmet Çalık ve Henry Onyekuru'nun idmanda takımla çalıştıkları, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin ise tedavilerinin ardından salonda idman yaptığı belirtildi.

Florin Andone'nin ise özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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