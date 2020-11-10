Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları

10.11.2020 15:09
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme programı kapsamında ayak tenisi oynandığı belirtildi.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı idmanın koşu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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