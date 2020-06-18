Galatasaray'da kayyum davasında yeni gelişme!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da 'kayyum' davası ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı.



Bilindiği gibi kulübe kayyum atanması için iki üye karşı dava açmış ve Şubat 2020'de ise 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından bu dava reddedilmişti. Genel kurul üyeleri Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, 4 Haziran'da 'ret' kararına itiraz ederek bir üst mahkeme olan istinafa başvurdu. Pandemi nedeniyle mahkemelere de ara verilirken üyelerin bu başvurusunun 8 Haziran tarihinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne düştüğü belirtildi.



Kayyum talebi ile ilgili istinaf mahkemesinde önemli bir dava görülecek. Ayrıca yönetim bugün saat 17.00'de Başkan Mustafa Cengiz'in evinde toplantı yapacak.



