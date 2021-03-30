Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun adalesinde zorlanma tespit edildi

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda yenilenme programı dahilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı. Pazar günkü idman sırasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Pazar günkü idmanda sol bacağında ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun adalesinde hafif-orta düzey zorlanma belirlendi.

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