Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da kıran kırana antrenman. Donk, Hasan şaş'ı sakatladı !..
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Galatasaray'da kıran kırana antrenman. Donk, Hasan şaş'ı sakatladı !..

1 saat önce

Donk, Hasan Şaş'ı sakatladı !..Ümit Davala ve Hasan Şaş da taktik antrenmanında yer aldıBabel penaltı kaçırdı, Nagatomo golünü attıSerhan TÜRK, Avusturya - DHAYeni sezona Avusturya'nın Innsbruck bölgesinde hazırlanan Galatasaray taktik antrenmanı yaptı.

Galatasaray'da kıran kırana antrenman. Donk, Hasan şaş'ı sakatladı !.., System.String[]

Donk, Hasan Şaş'ı sakatladı !..

Ümit Davala ve Hasan Şaş da taktik antrenmanında yer aldı

Babel penaltı kaçırdı, Nagatomo golünü attı

Serhan TÜRK, Avusturya - DHA

Yeni sezona Avusturya'nın Innsbruck bölgesinde hazırlanan Galatasaray taktik antrenmanı yaptı.
Sarı kırmızılı takımda ailevi sebeplerden dolayı özel izin ile kamptan ayrılan kaptan Selçuk İnan'ın yanı sıra Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Erencan Yardımcı ve Mirza Cihan idmana çıkmadı.
4 futbolcu teknik heyetin raporu doğrultusunda sabah salonda güçlendirme çalışması yaparken eksikler nedeniyle yardımcı antrenörler yelek giydi.
11'e 11 yapılan taktik antrenmanında oyuncu eksikliği açığa çıkınca Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala ile Hasan Şaş sahada görev aldı.
Ümit Davala sağ açıkta, Hasan Şaş ise orta sahada ön libero olarak görev yaptı. İki usta isim hünerlerini sergileyip eski günlerden esinti sundular.
Hasan Şaş, Donk ile girdiği mücadelede kısa süreli sakatlık yaşadı.
Taktik antrenmanında Nagatomo güzel bir gol atıp sevinç yaşarken, Babel penaltı kaçırdı.
Öte yandan İsviçre kayak milli takımı da Galatasaray'ın çalıştığı saha etrafında kros çalışması yaptı. Antrenman sonunda takımı izleyen taraftarlar yine büyük ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Hasan Şaş - Donk mücadelesi
-Ümit Davala ile Hasan Şaş'ın sahada görev alması detayları
-Nagatomo gol ve sevinç
-Babel penaltı kaçırıyor
-İsivçre kayak milli takımının detayları
-Taraftarlar takımı yalnız bırakmadı


Ümit Davala, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:31 Kaynak: DHA
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