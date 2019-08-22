Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor

53 dakika önce

Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor, System.String[]
Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bölgesel taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılı kulüpte Younes Belhanda, belindeki ağrılar nedeniyle günü tedaviyle geçirirken, Emre Taşdemir de takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.
Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.


- Taşdemir
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u KAP'a bildirdi
Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu PSV'ye kiraladı Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu Falcao transferinde sürpriz gelişme! Ahmet Bulut açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:40:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]