Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları

34 dakika önce

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in ikinci haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in ikinci haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:38 Kaynak: AA
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