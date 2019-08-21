Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
52 dakika önce
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:56
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