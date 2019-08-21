Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları

52 dakika önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.


Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:56 
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