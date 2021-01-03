Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi başladı - Son Dakika

Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi başladı

03.01.2021 16:03
Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi başladı, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Konyaspor müsabakası öncesi ilk çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antalyaspor müsabakasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra pas oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve sonrasındaki süreçte bel ağrısı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Ryan Babel, kontrollü bir şekilde çalışmalara katıldı.

Fernando Muslera, kendisi için hazırlanan program dahilinde kaleci antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo ile Sofiane Feghouli'nin fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde tedavilerine devam edildi.

Antalyaspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık durumu ise MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, Konyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın öğle saatlerinde gerçekleştirdikten sonra Konya'ya giderek kampa girecek.

Galatasaray, Konyaspor, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Pınar Gültekin'in katil zanlısının akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor çıktı Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Prof. Dr. Bengi Başer: İngiltere'de 5 yaş ve altı çocukların hastaneye yatış sayıları artı, bu mutasyon can sıkacak gibi Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Tarlada 2,5 TL, markette 5 TL! Lahana fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor Harvard Üniversitesi profesöründen "dünya dışı yaşam" iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı
Antalya maçında sakatlanan Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak Antalya maçında sakatlanan Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak         
15:32
Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü         
15:07
Koronalı cenazeleri yıkamak için ailelerden para istediği iddia edilen imam hakkında soruşturma başlatıldı Koronalı cenazeleri yıkamak için ailelerden para istediği iddia edilen imam hakkında soruşturma başlatıldı         
14:47
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
Prof. Dr. Hüseyin Toros: 2021 yılı ocak ayında beklenen yağışı almamızla barajlardaki su seviyesi de hızla yükselecek Prof. Dr. Hüseyin Toros: 2021 yılı ocak ayında beklenen yağışı almamızla barajlardaki su seviyesi de hızla yükselecek         
13:15
Tanzimat'ın ilk yazarlarından Şinasi'nin kayıp mezarı 150 yıl sonra bulundu Tanzimat'ın ilk yazarlarından Şinasi'nin kayıp mezarı 150 yıl sonra bulundu         
12:46
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
"Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı         
09:03
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 16:06:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei