Galatasaray'da korona virüs sonuçları negatif - Son Dakika

Galatasaray, futbol takımı oyuncularına, teknik heyetine, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarına yapılan korona virüs testi sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (17 Ağustos Pazartesi) yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.

(İHA)