Galatasaray'da korona virüs testleri sürüyor - Son Dakika
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Galatasaray'da korona virüs testleri sürüyor

6 saat önce

- Galatasaray'da korona virüs testleri sürüyor Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a korona virüs teşhisi konmasının ardından testler devam ediyor.

- Galatasaray'da korona virüs testleri sürüyor

İSTANBUL - Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a korona virüs teşhisi konmasının ardından testler devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımda İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın korona virüse yakalanmasının ardından Teknik Direktör Fatih Terim de test sonucunun pozitif çıktığını ve tedaviye alındığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı ekipte korona virüs testleri sürüyor. Bugün hastaneye gelen Başkan Yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay da test için örnek verdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den de test için örnek alınacağı belirtildi.

Galatasaray'da korona virüs testleri sürüyor

Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:42 Kaynak: İHA

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