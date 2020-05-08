Galatasaray'da korona virüse rastlanmadı - Son Dakika

Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve diğer çalışanlara yapılan korona virüs testleri neticesinde pozitif bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Galatasaray'da korona virüs test sonuçları geldi. Sarı-kırmızılı takımda yapılan korona virüs testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı belirtildi. Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir."

(İHA)