Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları negatif

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması öncesi yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (19 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."