Galatasaray'da koronavirüse yalanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi
29.04.2021 18:29
Perşembe günü 3 futbolcunun koronavirüse yakalanmasının ardından bir futbolcuda daha pozitif sonuç görüldü. Sarı-kırmızılı takımda koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi. 9 gün sonra Beşiktaş'la karşılaşacak Aslan'da vakaların artmasından endişe duyuluyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da Konyaspor maçından önce açıklanan 3 koronavirüs vakasının ardından bugün sayı 4'e yükseldi. Sarı-kırmızılı takım akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 1 futbolcunun daha sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI
Galatasaray'dan şu açıklama yapıldı: Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Galatasaray Spor Kulübü
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