Galatasaray'da koronavirüse yalanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da Konyaspor maçından önce açıklanan 3 koronavirüs vakasının ardından bugün sayı 4'e yükseldi. Sarı-kırmızılı takım akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 1 futbolcunun daha sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI

Galatasaray'dan şu açıklama yapıldı: Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü