Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor

Gsli :

Tabii takım da oynadımı hayır. Ama federasyon ve komiteninde istediğinde buydu Halil umut melerin tetikçiliğinde hem bjknin hem gsnin kimyasıyla oynayıp o güzel futbol oynayan iki takımı bu hale getirdiler. Ama yarın maçlar oynadığında bu yaptıklarını yapamadıkları gibi bence bayağı tepkide alacaklar.