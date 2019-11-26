Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da kötü seri 12 maça çıktı
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Galatasaray'da kötü seri 12 maça çıktı

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın Avrupa'daki galip gelememe serisini 12 maça çıktı.

Galatasaray'da kötü seri 12 maça çıktı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın Avrupa'daki galip gelememe serisini 12 maça çıktı.

Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile Avrupa'daki galip gelememe serisini devam etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla aldı. Cimbom bu maçla birlikte 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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