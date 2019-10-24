Galatasaray'da küfür krizi!

Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray'ın önceki gece Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom Stadı'nda Real Madrid'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmaya, Belhanda'ya sarı kırmızılı taraftarların gösterdiği tepki damga vurdu! 90 dakika bittiğinde de teknik direktör Fatih Terim'in üzerinde en çok durduğu konu, 67. dakikada kenara aldığı Belhanda'ya, Galatasaray taraftarının protestosu idi. Çünkü ıslıklanan Belhanda'nın ailesinin yaşadığı şok, herkesi olumsuz etkilemişti.



Eşi ve oğlu şaşkınlıkla izledi gözyaşlarıyla dışarı çıktı



90 dakikayı hemen yedek kulübesinin arkasında izleyenler arasında Faslı oyuncunun eşi Amal Belhanda ve oğlu Muhammed Belhanda da vardı! Galatasaraylı yıldızın ıslıklarla protesto edilmesi üzerine büyük üzüntü yaşayan eşi Amal Belhanda, oğlunu da alıp, stadı ağlayarak terk etti. Yaşananları şok içinde takip eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak önce Belhanda için harekete geçti. Koşarak soyunma odasına giden Albayrak, Belhanda'yı maç oynanırken sahaya geri getirdi. Daha sonra aile için seferber olan Albayrak, Amal Belhanda'yı da ikna etti ve minik Muhammed'i kucağına alarak annesiyle birlikte tribüne geri getirdi.



Soyunma odasında yenilgiden çok protestolar konuşuldu



Ancak her şey bununla bitmedi. Maç sonu soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularda büyük bir hayret ve şok hakimdi. Belhanda ve Seri'ye gösterilen tepki Galatasaraylı diğer oyuncuları da olumsuz etkilemişti. Özellikle bu sezon transfer olan Seri, Andone, Nzonzi gibi isimler daha önce alışık olmadıkları bu tablo sonrasında şoka girdi. Real Madrid gibi bir rakibe karşı oynanırken ve skor 1-0 iken gösterilen bu tepkiye anlam veremeyen futbolcular, Belhanda'yı teselli etmeye çalıştı.



'Geçen sezon o kupaları bu takım kazanmadı mı?'



Sarı kırmızılı oyuncular, "Biz geçen sene şampiyon olmadık mı? 3 kupa kazanmadık mı? Bu tepki ve protesto niye! Bu tahammülsüzlük niye! Ama gerçek taraftar seni ıslıklayan değil, 90 dakika sonunda tribünlere çağırıp destek olanlardı" derken, Belhanda'nın da son derece üzgün ve kırgın olması dikkat çekti. Takımın tecrübeli futbolcularının yanı sıra teknik heyet de devreye girerek, Faslı oyuncuyu içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkarmaya çalıştı.