Galatasaray'da Kupa Mesaisi
1 saat önce
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 2 Nisan Salı günü evinde yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor
ile 2 Nisan Salı günü evinde yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde, teknik direktör Fatih Terim
yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılılar, ilk bölümde gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunlar üzerinde durdu. Basına kapalı antrenmanın ana bölümünde taktik çalışan oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı.
Sakatlıkları henüz geçmeyen Mbaye Diagne
, Konstantinos Mitroglou ve Yuto Nagatomo
özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra tesislerde kampa girecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:39 Kaynak: AA
Galatasaray, Younes Belhanda'nın Bonservisini Belirledi
Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray'da Keyifler Yerinde
Manuel Fernandes, Galatasaray'dan Yıllık 3,5 Milyon Euro İstedi
Porto'nun Yıldızı Alex Telles, Penaltı Atarken Sakatlandı!