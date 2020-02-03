Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

Sarı kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını yarın öğle saatlerinde yaptıktan sonra saat 16.00'da uçakla Alanya'ya giderek mücadele için kampa girecek.

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