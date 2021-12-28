Üye Girişi
Galatasaray'da kupa rotasyonu - Son Dakika

Galatasaray'da kupa rotasyonu

28.12.2021 21:12
Galatasaray'da kupa rotasyonu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Denizlispor karşısında 7 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Denizlispor karşısında 7 değişiklik yaptı. 6 maçlık cezasını tamamlayan Terim de Denizli müsabakasıyla takımının başında yer aldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Ali Sam Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre kupa maçında rotasyona gitti ve kadroda 7 değişiklik yaptı. Terim; Nelsson, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 6 maç men cezası almıştı. Terim, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Antalyaspor mücadelesiyle cezasını tamamladı. Deneyimli teknik adam cezasından sonra ilk karşılaşmasına Denizlispor karşısında çıktı.

Galatasaray, Denizlispor mücadelesine; İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Gustavo Assunçao, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Atalay Babacan, Aytaç Kara ve Halil Dervişoğlu bekledi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray'da kupa rotasyonu

YORUMLAR
500

Antalyaspor, Denizlispor, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'da kupa rotasyonu - Son Dakika


Kebapçıda çalışan husumetlisini işyerinde başından vurdu Kebapçıda çalışan husumetlisini işyerinde başından vurdu         
21:54
Yalan Dünya dizisinin Orçun'u Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı Yalan Dünya dizisinin Orçun'u Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı         
21:47
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
21:53 Kebapçıda çalışan husumetlisini işyerinde başından vurdu
21:35 Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
21:25 2021'de rakiplerini geride bırakan spor insanı belli oldu
21:24 Uçağı birbirine katan kadına FBI müdahale etti
21:23 Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu
20:52 Eşiyle tartışan koca, çocukları ve eşi içerideyken evini ateşe verdi
20:45 AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz
20:44 Parkta alkol alan kişiler arasında kavga çıktı, 1 kişi karnından bıçaklandı
20:42 Son Dakika: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
20:23 Son Dakika! Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 184 kişi vefat etti, 32 bin 176 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 22:06:41. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da kupa rotasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement