Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Lazeric Jones sakatlandı
Son Dakika Spor Galatasaray'da Lazeric Jones sakatlandı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Lazeric Jones sakatlandı

6 saat önce

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Lazeric Jones'un sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edildiği açıklanırken, oyuncunun 8 haftalık bir tedavi sürecinin olacağı belirtildi.

Galatasaray'da Lazeric Jones sakatlandı, System.String[]

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Lazeric Jones'un sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edildiği açıklanırken, oyuncunun 8 haftalık bir tedavi sürecinin olacağı belirtildi.


Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Lazeric Jones, 01.12.2019 tarihinde yapılan antrenmanda sol dizinde bir sakatlık yaşadı. Yapılan ileri tetkiklerde Lazeric Jones'un sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Oyuncumuz sol dizinden bir operasyon geçirecek ve rehabilitasyon süreci başlayacaktır. Bu sürecin yaklaşık olarak 8 hafta sürmesi öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi. - İSTANBUL

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan bu kez de Fenerbahçe paylaşımı geldi
Ümit Akbulut, Felipe Melo'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı Ömer Bayram'ın mesajları ifşa oldu Arda Turan, Galatasaray'da oynamak için can atıyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:15:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Lazeric Jones sakatlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]