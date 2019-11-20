Galatasaray'da Lemina'dan iyi haber

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma nedeniyle dün tedavi gören Gabonlu Mario Lemina, takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise ilk olarak orta ve sonuçlandırma, ardından kaleye yönelik şut çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

LEMİNA TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.