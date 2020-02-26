Galatasaray'da Lemina'dan iyi haber

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Lemina, koşulara başladı.

Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra takım halinde pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan, Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı. Antrenman öncesi, Younes Belhanda ve Ahmet Çalık 'ın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.