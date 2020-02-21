"Galatasaray'da Lemina Fenerbahçe derbisinde oynarsa sezonu kapatabilir"

Mubahirinden Derbi Özel | Türkiye nefesini tuttu, gözler hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde. Bu zorlu maç öncesi takım muhabirlerimiz kulüpten son bilgileri canlı yayında aktardı.



Fenerbahçe cephesi:



FENERBAHÇE'NİN DNA'SINDA KADIKÖY'DE KAZANMAK VAR



Fenerbahçe'nin DNA'sında Kadıköy'de kazanmak var. Bu maç Ersun Yanal'ın kredisinin tükendiği maç olabilir. Hasan Ali Kaldırım'ın bir sakatlığı yok. Sahanın ortasında kendisiyle konuştum. Sakatlığını atlattığını ve Ankaragücü maçında oynamak istediğini söylemişti. Kulüpten edindiğim bilgi herhangi bir sakatlığının da olmadığı yönünde.



VEDAT DERBİDE RAHATLAYACAK



Vedat Muriqi'nin kart sınırında olması onun sahada agresiflikten uzak, hayalet gibi dolaşmasına neden oluyordu. Bu durumu atlattı, derbide rahatlayacaktır.



KAYIP HALİNDE YANAL'IN TAHTI SALLANIR



Derbide alınacak kötü sonuçla Ersun Yanal'ın durumu kritik hale gelir. Olası bir mağlubiyet halinde Ersun Yanal'ın tahtı sallanır. Emre Belözoğlu ile konuştuğumda Galatasaray galibiyetinin kendilerini havaya sokacağını söyledi. Bir hafta önce umutsuzlaşan taraftarlar bir anda hayal kurmaya başlayacak. Fenerbahçe kaybederse yüzde 100 havlu atar.



FENERBAHÇE STAJYER OYUNCU OYNATACAK KULÜP DEĞİL



Fenerbahçe, stajyer oyuncu oynatacak bir kulüp değil. Gelecek düşünülüp sabrediliyor. Bugün kalede Altay, yedeği Harun. Başka diyecek sözüm yok. Fenerbahçe'nin kadrosunu tahmin etmek; Sayısal Loto'yu bulmak gibi bir şey



Galatasaray cephesi:



LEMİNA GERÇEĞİ: OYNARSA SEZONU KAPATABİLİR



Lemina konusuna noktayı koyabiliriz. Pazar günü sahada olma şansı yok. İkinci derecede yaralanma var adelesinde. Falcao'nun birkaç hafta önce yaşadığı sakatlığın aynısı. Sakatlığın tedavi süresi ise 2 ila 4 hafta. Lemina, bu maçta forma giymesi durumunda tüm sezonu riske atabilir.



GALİBİYET GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPAR



Mağlubiyet Galatasaray'da tamamen şampiyonluk ümitlerinin bitmesi haline gelmez. Galatasaray, direkt rakibiyle Trabzonspor'la son haftalarda karşılaşacak. Galibiyet 20 yıllık tarihi değiştirebilir, Galatasaray'ı şampiyon yapar diye düşünüyorum.



Fenerbahçe'nin Kadıköy'de derbiyi kaybetmesi halinde sadece Ersun Yanal değil, Ali Koç'un da durumu sıkıntıya girer. Muhalafet sesini yükseltebilir.



LEMİNA GUSTAVO'DAN ÖTE BİR FUTBOLCU



Lemina Galatasaray için Gustavo'dan öte bir futbolcu. Yürekten oynayan, mücadele eden, tüm açıkları kapatan bir futbolcusu olmayacak Galatasaray'ın. Ama onun yokluğu dengeleri değiştirdi. Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajıyla belki daha şanslı olabileceğini söyleyebiliriz. Feghouli'nin derbi için anahtar oyuncu olacağını düşünüyorum.



GALATASARAY'DA ÖDEMELER YAPILDI



Galatasaray'da futbolcuların alacakları hesaplara yatırıldı. Fenerbahçe derbisi öncesi 7 milyonluk bir ödeme yapıldı.



ZORLU'NUN TERCİH SEBEBİ



Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Zorlu'daki bir otelde kampa girecek. Nedeni Florya'da yarım saat otobüs tesislerden çıkamıyor. Kadıköy'e gidiş 1 saati buluyor. Önüne geçmek için bu uygulamaya gidildi. 2012'den bu yana bu uygulama var.



