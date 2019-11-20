Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Lemina takımla çalıştı
Son Dakika Spor Galatasaray'da Lemina takımla çalıştı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Lemina takımla çalıştı

7 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Lemina takımla çalıştı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Dünkü antrenmanda günü tedaviyle geçiren Mario Lemina bugünkü idmanda takımla çalıştı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ilk olarak orta ve sonuçlandırma, ardından kaleye yönelik şut çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle dünkü antrenmanı tedaviyle geçiren Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.


Sakatlıkları devam eden Fernando Muslera ve Ryan Babel günü tedaviyle geçirdi. Şener Özbayraklı tedavisinin ardından sahada düz koşulara başlarken, Florin Andone ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı.


Cezayir Milli Takımı'ndan dönen Sofiane Feghouli, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak geçirdi.


Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30'da yapacağı antrenmanın ardından tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester United, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor!
Lukas Podolski, Polonya'ya transfer olup dönerci açacak! Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor Beşiktaş, Karius'u Liverpool'a gönderme kararı aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 21:44:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Lemina takımla çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]