Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Lig Serisi 9'a Çıktı

Galatasaray'da Lig Serisi 9'a Çıktı

1 saat önce

Galatasaray, Akhisarspor'u mağlup etmesiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 9 maça çıkardı.

Galatasaray'da Lig Serisi 9'a Çıktı, System.String[]
Galatasaray, Akhisarspor'u mağlup etmesiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 9 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor'u mağlup eden Galatasaray, ligdeki iyi serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Süper Lig'de son 9 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Aslan, geride kalan müsabakalarda 6 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 kez de berabere kaldı.

Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor'u mağlup etti, Ç. Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:14 Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altan Aksoy'un Galatasaray-Akhisarspor Maçında Yaptığı Yorum Tepki Çekti Galatasaray'da Younes Belhanda ile Mariano Tartıştı!

Lider Medipol Başakşehir, Bursaspor'u Farklı Geçti Mariano, BB Erzurumspor-Galatasaray Maçında Forma Giyemeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 22:44:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Lig Serisi 9'a Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]