Galatasaray'da Lig Serisi 9'a Çıktı
1 saat önce
Galatasaray, Akhisarspor'u mağlup etmesiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 9 maça çıkardı.
Galatasaray
, Akhisarspor'u mağlup etmesiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 9 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor'u mağlup eden Galatasaray, ligdeki iyi serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Süper Lig'de son 9 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Aslan, geride kalan müsabakalarda 6 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 kez de berabere kaldı. Cimbom
bu süreçte Sivasspor
, Ankaragücü
, Göztepe, Trabzonspor
, Kasımpaşa
ve Akhisarspor'u mağlup etti, Ç. Rizespor
, Başakşehir
ve Alanyaspor
ile berabere kaldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:14 Kaynak: İHA
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