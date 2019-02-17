Galatasaray'da Ligdeki Seri 8'e Çıktı
1 saat önce
Galatasaray, ligde en son Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra çıktığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Galatasaray
, ligde en son Beşiktaş
'a mağlup olduktan sonra çıktığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa
'yı mağlup eden Galatasaray, iyi serisini bu maçta da bozmadı. Ligde son olarak dış sahada Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Ligde 8 maçtır yenilmeyen Aslan, sahadan 5 kez galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı.
Bu süreçte Sivasspor
, Ankaragücü
, Göztepe, Trabzonspor
ve Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Ç. Rizespor
, Başakşehir
ve Alanyaspor
ile berabere kaldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:07 Kaynak: İHA
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