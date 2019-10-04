Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Luyindama, Falcao ve Lemina kadroya alınmadı!
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Galatasaray'da Luyindama, Falcao ve Lemina kadroya alınmadı!

56 dakika önce

Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman sonrası hava yoluyla Ankara'ya geldi.

Galatasaray'da Luyindama, Falcao ve Lemina kadroya alınmadı!, System.String[]

Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman sonrası hava yoluyla Ankara'ya geldi. Galatasaray, Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu taraftar grubu tarafından meşalelerle karşılandı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Luyindama, Falcao ve Lemina kadroda yer almadı.


Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:


" Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor."

Florya Metin Oktay Tesisleri, Gençlerbirliği, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:11 
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