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Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı
6 saat önce
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:10 Kaynak: AA
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Luyindama'nın sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtildi.
25 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceği kaydedildi.
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