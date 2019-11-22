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Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı

6 saat önce

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Galatasaray'da Luyindama sezonu kapattı, System.String[]

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Luyindama'nın sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtildi.

25 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceği kaydedildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Christian Luyindama, Galatasaray, Gambiya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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