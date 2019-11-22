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Galatasaray'da Luyindama şoku

6 saat önce

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya oynamadığı maçta sakatlanan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray'da Luyindama şoku, System.String[]

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya oynamadığı maçta sakatlanan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray'da milli takımda sakatlanan savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın sağlık durumu belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği ifade edildi. Ameliyat olacak başarılı oyuncunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile bu sezon 15 resmi müsabakaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika'nın Standard Liege takımın kiralanan Luyindama'nın yaz transfer döneminde bonservisi alınmıştı.

(İHA)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Christian Luyindama, Galatasaray, Gambiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
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