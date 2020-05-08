Galatasaray'da maaş krizi! Sadece Muslera ve Selçuk İnan...

Galatasaray'da maliyetleri azaltmak için yapılan hamleye yabancı oyuncuların ağırlıkta olduğu isimlerden gelen cevap hem moralleri bozdu hem de yönetimi kızdırdı.



Vergiler hariç 60 milyon Euro ödeme taahhütü verdikleri futbol takımından toplamda 10 milyon Euro indirim isteyen Galatasaray yönetimi, olumsuz cevap aldı. Futbolun durduğu nisan ve mayıs ayında futbolcularına her kulüp gibi ödeme yapmak istemeyen sarı-kırmızılı yetkililer, sadece takım kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera'dan olumlu geri dönüş aldı.



Yabancıların başını çektiği oyuncuların çoğu, indirim talebini kabul etmezken son çare olarak FIFA'ya başvuracaklarını söylediler.



GÖZLER FIFA'NIN YANITINDA



Teknik heyetle birlikte yıllık maliyeti (garanti para+maç başı primleri-başarı bonusları+vergiler) 80 milyon Euro'yu buluyor. İlk planda oyunculardan 10 milyon Euro fedakarlık bekleyen yönetim, FIFA resti karşısında sıkıntılı sürece girdi. Bu hamle sonrasında yönetim de FIFA'nın salgın döneminde mart-nisan-mayıs ayları için alacağı kararlara göre hareket etme kararı aldı. (Sabah)



