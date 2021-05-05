Galatasaray'da Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti

Galatasaray yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda ayrılıklar yaşandı. Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa etti. Mahmut Recevik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" dedi. Emre Erdoğan da kendi sosyal medya hesabından istifa ettiğini doğruladı. - İSTANBUL